Genova, l'assessore Campora sul futuro di Ponte Parodi: "Ipotesi parcheggio temporaneo"

L'area di Ponte Parodi e calata Vignoso che ha ospitato il Winter Park di questo dicembre potrebbe essere utilizzata per un parcheggio temporaneo. Lo ha affermato l'assessore alla mobilità del Comune di Genova Matteo Campora, rispondendo al consigliere della Lega Alessio Bevilacqua: "L’amministrazione ha creduto nell’operazione del winter park all’interno di un’area non utilizzata per anni. Adesso inizia una fase successiva, perché quell’area è preziosa e dovrà essere valorizzata. Genova parcheggi sta valutando se possa essere utilizzata anche come parcheggio temporaneo, visto che ci sono richieste forti da parte del Municipio e dei residenti per la penuria di posti auto. In una fase, quindi, solo transitoria, quell’area potrebbe essere utilizzata come parcheggio, in attesa che diventi una “piazza delle feste” grazie ad una riqualificazione totale. Non ci possiamo permettere di tenere un’area così grande inutilizzata" - ha affermato Campora.

Commenta Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega: “Grazie alla scelta coraggiosa di questa amministrazione comunale, che ha spostato il Winter park da piazzale Kennedy a Ponte Parodi, è stato evidente come questo nuovo sito si sia rivelato, smentendo le iniziali critiche, molto apprezzato come location per realizzare eventi, accendendo un riflettore su una zona che comprende anche la Darsena comunale di Calata Vignoso. La Lega, fin da inizio mandato, ha posto l’attenzione su quest’area, chiedendo di mettere in sicurezza la parte occupata dai pescatori, iniziando con l’innalzamento delle cancellate nel perimetro della Darsena (su questo abbiamo anche votato un ordine del giorno in sede di discussione dei documenti previsionali e programmatici), e di riqualificare l’area, organizzando iniziative che possano rendere questo sito un punto di attrazione per cittadini e turisti, vista anche la presenza del Mu.MA, la facoltà di economia e di tante altre attrattive. Su questo tema c’è stata anche una commissione itinerante da parte del Consiglio comunale, proprio su Calata Vignoso, dove era presente anche il presidente del Municipio I Centro Est, Andrea Carratù, che si è fatto portavoce dei cittadini che chiedono la riqualificazione di Calata Vignoso e di Ponte Parodi. L’area potrebbe essere usata come sito per fiere, oltre che, temporaneamente, come parcheggio, come sta valutando di fare il Comune”.