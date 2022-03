Genova, l'assessore Campora: "A Staglieno nessun esproprio e il progetto del parcheggio cambierà"

di Redazione

"Abbiamo chiesto a Italferr di ripresentare il progetto entro 45 giorni prevedendo un minore impatto visivo e acustico"

L'asessore alla Mobilità del comune di Genova Matteo Campora è intervenuto oggi ad un'assemblea pubblica convocata dai cittadini di Staglieno allarmati da un progetto in fase di costruzione di un parcheggio di interscambio da 641 posti.

"I lavori non partiranno prima di un anno e mezzo - ha spiegato Campora al comitato - e quindi c'è tutto il tempo di vederlo e rivederlo bene. Non è mai partito alcun esproprio e mai questo avverrà. Ci saranno indennizzi per chi avrà una vista differente, ma ribadisco che abbiamo chiesto a Italferr di ripresentare il progetto entro 45 giorni prevedendo un minore impatto visivo e acustico".

All'assemblea hanno partecipato anche alcuni espoenti del Pd e del Movimento Cinque Stelle che hanno preso le difese dei cittadini preoccupati.