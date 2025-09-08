Genova: "L’Antico e il Nuovo: la parola e la musica", si parte il 13 settembre con un omaggio a Brassens

Ritorna la Rassegna autunnale “L’Antico e il Nuovo: la parola e la musica”, a cura dell’Associazione Anfossi, che nel 2025 festeggia la sua 30ª edizione. Dal 13 settembre al 13 dicembre, 12 concerti animeranno luoghi storici e spazi urbani di Genova, con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio Levante.

La rassegna continua il suo percorso tra epoche, stili e discipline artistiche, alternando musica da camera, creazione contemporanea, progetti per l’infanzia e performance site-specific. Accanto ad artisti di fama internazionale, trovano spazio giovani compositori, esecutori emergenti e progetti innovativi.

Si parte sabato 13 settembre alle 18, in Piazza Inferiore del Roso (quartiere Prè), con un omaggio a Georges Brassens in versione italiana, affidato a Carlo Pestelli e Federico Bagnasco, in collaborazione con il Comitato di quartiere.

Tra gli eventi più attesi, il suggestivo “Concerto al buio” nel planetario del Righi, con il quartetto mdi ensemble immerso nell’oscurità e proiezioni celesti finali. Spazio anche alla sperimentazione con AndromacA, dedicato a Frank Zappa, presso Quarto Pianeta, e a proposte per i più piccoli come Toy Piano Stories, nel salone di Palazzo Tursi.

Non mancheranno incursioni nella grande musica classica, da Beethoven a Schönberg, nei concerti ospitati a Palazzo Reale e Palazzo Spinola, fino all’omaggio finale a Schubert e Paganini dell’InSolito Duo nell’ex chiesa di Sant’Agostino.

In evidenza anche i progetti dedicati alla nuova creatività: giovani compositori italiani scriveranno brani originali per viola e sassofono, mentre il BPMS Trombone Quartet condurrà un viaggio musicale tra Beatles e musica da film.

Tra le novità, Mirrors, con Matilde Agosti e Fabio De Rosa, esplorerà la musica come specchio della società, e Omaggio al progressivo, con Giuseppe Ettorre e Pierluigi Di Tella, presenterà un inedito di Nicola Sani.

