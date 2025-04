Genova, ipotesi chiusura del voltino del Campasso da agosto a metà ottobre. Piciocchi smentisce: "Giorni molto limitati"

Potrebbe essere un’estate caldissima quella del traffico in Valpolcevera. I lavori dell’ultimo miglio ferroviario realizzati da Cociv potrebbero infatti causare le chiusure parziali o totali di due degli accessi principali al Campasso e all’area collinare di Certosa: il voltino di Brin e quello del Campasso. Si tratta della stessa fattispecie lavori attivi a Rivarolo in via Rossini, una sostituzione del ponte ferroviario e rafforzamento della struttura che ha causato la parzializzazione del traffico. Al Campasso però il ponte non verrebbe sostituito: le Belle Arti avrebbero imposto di mantenere la struttura.

Campasso - Secondo le ipotesi sul tavolo, si partirebbe il 15 maggio con la chiusura parziale del voltino del Campasso fino a fine luglio: sembra inoltre che da agosto a metà ottobre il traffico veicolare venga completamente chiuso. "Alla riunione tecnica che si è svolta negli ultimi giorni abbiamo chiesto che venga garantito almeno il passaggio dei pedoni" ha affermato il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi che conferma la durata dei lavori di circa due mesi e mezzo anche in virtù della richiesta delle Belle Arti di salvaguardare la volta dell'impalcato esistente. Il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi però smentisce la durata: "Ci saranno chiusure per giorni molto limitati, in ragione di alcune operazioni che devono essere fatte. C'è una cabina di regia sui cantieri che darà tutti i dettagli". Secondo Piciocchi la chiusura sarà legata solo alle giornate di varo dell'impalcato: "Tranquillizziamo la cittadinanza che in questa zona ha subito molti disagi. Ho incontrato l'impresa (Cociv) recentemente e non mi risulta una chiusura di due mesi, solo una chiusura per quanto riguarda il varo dell'impalcato per il collegamento tra la stazione di Brin e il tratto di metropolitana che corre lungo via Mansueto".

Brin - La situazione a Brin dovrebbe essere migliore: il traffico verrebbe parzializzato con un senso unico alternato dal 15 giugno a fine luglio, senza ulteriori limitazioni. La data incontrerebbe la richiesta dei comitati di fare i lavori durante la pausa estiva della scuola elementare Ariosto, il cui cortile, già eroso dal cantiere che ne ha occupato un ampio spazio, si affaccia proprio sul voltino.

