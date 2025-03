Genova, installate 57 nuove telecamere, cresce la rete di videosorveglianza in città

Prosegue l’espansione del sistema di videosorveglianza a Genova. Negli ultimi giorni sono state attivate 57 nuove telecamere, distribuite tra via Sampierdarena e via San Vincenzo, due zone dove i residenti avevano segnalato la necessità di un maggiore controllo. Il numero complessivo dei dispositivi attivi in città raggiunge così quota 2.439.

Nuove installazioni – La principale novità riguarda via Sampierdarena, dove sono entrate in funzione 54 nuove telecamere che si aggiungono alle 20 già presenti. Altre tre, invece, sono state posizionate in via San Vincenzo, portando a quattro il totale degli apparecchi operativi in quell’area. L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio nelle zone più sensibili e garantire un maggiore presidio del territorio.

Crescita costante – Il potenziamento della rete di sorveglianza è stato un punto fermo dell’amministrazione cittadina negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2024, il numero di telecamere installate dall’inizio dei mandati del sindaco Marco Bucci è salito a 2.174, un incremento significativo rispetto alle 265 presenti nel 2017. Nel solo 2024, sono stati attivati 939 nuovi dispositivi, il dato più alto mai registrato in un singolo anno.

Dichiarazioni – L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Sergio Gambino, ha sottolineato l’importanza del progetto: «La nostra amministrazione ha da subito deciso di puntare sull’implementazione delle videocamere di sorveglianza ed è su quella linea che continua la nostra azione amministrativa. Le videocamere di sorveglianza rappresentano un investimento essenziale per garantire la sicurezza urbana sia in ottica di prevenzione sia quale prezioso ausilio nel contrasto ai fenomeni criminali».

