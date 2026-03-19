Genova, iniziati i lavori all'asilo nido Camelot

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'area esterna dell'asilo nido Camelot, in via Boine, nel quartiere di Oregina. A parlarne a Telenord, il consigliere municipale Centro Est Davide Toso, che estende il discorso anche alle altre strutture scolastiche del territorio. Interventi attesi da tempo e che rendono ancora più completa e fruibile una realtà di eccellenza che ospita e coinvolge tanti bambini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.