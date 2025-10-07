Genova, indifferenziata fuori controllo: sindaca Salis convoca Amiu e chiede soluzioni immediate e concrete

Raccolta dell’indifferenziata in tilt e città sempre più sporca: la sindaca di Genova Silvia Salis convoca d’urgenza Amiu. Dopo le rassicurazioni ricevute venerdì scorso dai vertici della partecipata, la situazione non è migliorata. Anzi, i disservizi legati alla gestione della frazione indifferenziata dei rifiuti continuano a generare disagi in diversi quartieri, minando la pulizia e il decoro urbano.

Per questo, Salis ha fissato un incontro urgente per domani mattina alle 9 a Palazzo Tursi, decisa a ottenere una risposta chiara e un intervento concreto.

Secondo fonti interne, la sindaca non sarebbe più disposta ad aspettare e potrebbe lanciare un ultimatum ai vertici di Amiu, chiedendo misure risolutive immediate a tutela della città e dei suoi abitanti.

L’amministrazione comunale vuole voltare pagina e mettere fine a una gestione ritenuta inefficace. Domani potrebbe essere un giorno decisivo.

