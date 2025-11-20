Genova: “Piero Ciampi – Inciampando in campo con i cantautori genovesi”, un viaggio nel mondo del grande cantautore livornese

Sabato 22 novembre alle ore 17:00, presso via del campo 29 rosso, si terrà l’incontro “Piero Ciampi – Inciampando in campo con i cantautori genovesi”, un omaggio sentito all’artista livornese raccontato attraverso la voce e i ricordi di chi lo ha conosciuto, studiato e amato.

L’iniziativa segna l’avvio sul territorio nazionale della 28ª edizione del Premio Piero Ciampi e vuole esplorare i profondi legami dell’autore con la “scuola genovese”, da Gian Franco e Gian Piero Reverberi a Luigi Tenco, Gino Paoli e Fabrizio De André.

Sarà presente Enrico De Angelis, storico della canzone d’autore ed ex direttore artistico del Club Tenco, che presenterà il suo nuovo lavoro "Siamo in cattive acque" e guiderà il pubblico attraverso le connessioni artistiche tra Ciampi e i protagonisti della scena genovese.

Accanto a lui si esibiranno e interverranno:

Nathalia Sales, interprete del progetto Sapore di Sales dedicato a Gino Paoli;

Matteo Troilo, vincitore ex aequo del Premio Ciampi 2024 (sezione “cover”) con brani dal suo nuovo disco Nati per vivere;

Antonio Vivaldi, Presidente della Giuria del Premio Ciampi;

Flavia Ferretti, vincitrice del concorso nel 1999;

Ugo Mannerini, con un omaggio personale dedicato al padre Riccardo.

Si tratta di un incontro a ingresso libero organizzato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, con il patrocinio morale del Premio Piero Ciampi.

