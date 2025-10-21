Cronaca

Genova: incidente sulla Guido Rossa, problemi al traffico in direzione Levante

Redazione

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada Guido Rossa a Genova, causando rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Levante. Uno scooterista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, in quello che ha tutte le caratteristiche di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di valutare percorsi alternativi fino alla rimozione del mezzo.

