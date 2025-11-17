Genova: incidente sulla A12, nuovo intervento per uno dei due ragazzi in prognosi riservata

La polizia stradale prosegue i sopralluoghi sull’A12, dove nella notte scorsa cinque giovani sono rimasti feriti in un grave incidente. Tre di loro sono ricoverati in condizioni serie all’ospedale San Martino.

Due dei ragazzi, entrambi 19enni, si trovano nel reparto di Rianimazione al terzo piano del Monoblocco, stabili ma con prognosi riservata. Il terzo, un 18enne, sarà trasferito dal reparto di Neurochirurgia alla Chirurgia Maxillo-Facciale per una valutazione in vista di un potenziale intervento chirurgico allo zigomo.

Le condizioni degli altri due feriti, portati al pronto soccorso di Lavagna, sono in miglioramento. I ragazzi, partiti dalla Spezia e diretti in discoteca a Genova, erano a bordo di una Panda che, per cause in via di accertamento, ha tamponato un mezzo di scorta di un trasporto eccezionale e si è ribaltata più volte prima di fermarsi contro il guard rail.

