Genova, incidente in via Molassana, grave una donna

di Redazione

Scontro fra un'auto e una moto. La donna, che era sul sellino posteriore, è stata scaraventata a terra. E' stato necessario intubarla prima del trasporto al San Martino

Grave incidente stamani a Genova, in via Molassana. Uno scontro fra un'auto e una moto ha avuto pesanti conseguenze per una donna, passeggera sulla moto.

La donna, di circa quarant'anni, è stata scaraventata a terra e nella caduta ha riportato un trauma cranico.

Il personale dell'automedica intervenuta si è reso immediatamente conto della gravità della situazione ed ha proceduto a intubarla prima del trasporto al pronto soccorso del San Martino.

Il conducente della moto è stato a sua volta trasportato in ospedale in codice giallo. L'automobilista, dal canto suo, non ha riportato ferite.

La Polizia Locale sta procedendo con i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.