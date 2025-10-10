Cronaca

Genova, incidente in corso Europa: code in direzione Levante

di Redazione

GENOVA - Incidente intorno all’ora di pranzo in corso Europa a Genova, nei pressi dell'Ac Hotel, in direzione Levante. La persona alla guida di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della luce, ma fortunatamente senza riportare ferite.

A causa del sinistro si sono verificate code verso Nervi.



