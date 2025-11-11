Genova, incidente mortale a Pra’: perde la vita un motociclista

Un grave incidente è avvenuto questa mattina in via Pra’, nel ponente genovese, dove un motociclista 51enne ha perso la vita in seguito a una violenta collisione con un’automobile. Lo scontro si è verificato poco dopo le nove, in un tratto particolarmente trafficato della delegazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale, l’auto coinvolta stava accostando sul lato destro della carreggiata per eseguire una manovra di parcheggio. In quel momento, la moto che sopraggiungeva avrebbe urtato contro la fiancata del veicolo. L’impatto è stato molto violento: il centauro è stato sbalzato per alcuni metri, terminando la corsa contro altre vetture in sosta. Gli agenti stanno cercando di chiarire le esatte cause dell’incidente e di verificare la velocità dei mezzi al momento dello scontro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul luogo dell’impatto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione in direzione Levante è stata temporaneamente interrotta e deviata su via Taggia. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

