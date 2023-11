Genova, inchiesta Amt-Atp: Campora ribadisce la fiducia alla presidente Ilaria Gavuglio

"Siamo fiduciosi e rispettosi dell’operato della magistratura, siamo certi che verrà fatta chiarezza sulla vicenda. La presidente Ilaria Gavuglio non è in discussione: abbiamo piena fiducia nel suo mandato alla presidenza di Amt così come sull’attività svolta da Marco Beltrami". Lo dichiara l’assessore alla Mobilità Matteo Campora in merito all’indagine sulla fusione Amt-Atp.

L'inchiesta si concentra su determinati movimenti societari che hanno portato l’azienda del trasporto pubblico locale ad assorbire risorse e mezzi di Atp nonostante il parere negativo di Autoguidovie, azionista di minoranza ma con oltre il 48% delle quote, che aveva contribuito a una ricapitalizzazione per 1,7 milioni di euro. Il Partito Democratico genovese ha chiesto le dimissioni di Ilaria Gavuglio, presidente di Amt per via della vicenda.