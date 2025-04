Genova, incendio nella notte: anziana si mette in salvo scendendo al piano inferiore

Un principio d’incendio scoppiato nel cuore della notte ha messo in pericolo una donna anziana residente in via Isonzo. Accortasi del fumo proveniente dalla cucina, la donna è riuscita a mettersi in salvo abbandonando il suo appartamento e raggiungendo l’abitazione sottostante. Lanciato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Intervento dei soccorsi – L’allarme è scattato poco dopo le tre di notte. La donna, svegliata dall’odore acre, ha avuto la prontezza di rifugiarsi nell’appartamento al piano di sotto, allertando così i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento Mario Meloncelli, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a verificare l’agibilità della struttura.

Danni e accertamenti – Le fiamme, che si sono sviluppate nella cucina dell’appartamento, sono state rapidamente circoscritte, ma hanno causato danni significativi per il denso fumo che ha invaso i locali. La signora è stata trasportata in ospedale per controlli precauzionali, avendo inalato una modesta quantità di fumo.

Condizioni dell’edificio – Terminata la bonifica, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza degli ambienti. Al momento non risultano altri feriti o situazioni critiche. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.