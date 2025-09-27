Genova: incendio notturno in una RSA a Cornigliano, vigili del fuoco risolvono emergenza

Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente a Cornigliano, in una residenza sanitaria assistenziale (RSA), a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di una stanza della struttura.

All’arrivo sul posto, il personale della RSA aveva già agito con prontezza: gli operatori avevano messo in sicurezza gli ospiti, evacuando la zona interessata, e tentato di domare le fiamme utilizzando un estintore a polvere. Grazie alla loro reattività, l’incendio è stato contenuto prima che potesse propagarsi ad altri ambienti.

I Vigili del Fuoco hanno preso in carico la situazione, completando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Successivamente, è stata effettuata la bonifica dei locali coinvolti, per garantire la piena agibilità e la sicurezza degli spazi.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

