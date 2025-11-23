Genova, incendio distrugge il circolo ricreativo di via Berghini

Distrutto dalle fiamme il circolo ricreativo di Via Berghini a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. Nel primo mattino di oggi, poco dopo le sei, un denso fumo si è alzato, facendo scattare l'allarme.

L'intervento - All'arrivo dei Vigili del Fuoco le fiamme avevano già attecchito tutto il locale che era fatto per o più in legno. Si è così provveduto a spegnere la fiamme e mettere in sicurezza una bombola di GPL trovata all'interno. Nessuna persona risulta essere stata coinvolta nell'incidente.

