Genova, inaugurato l’Ufficio Disabilità della CGIL: "Un punto unico per tutelare i diritti"

Un nuovo sportello dedicato alle persone con disabilità è stato inaugurato oggi presso la Camera del Lavoro di Genova, in via San Giovanni d’Acri 6. L’Ufficio Disabilità, promosso dalla CGIL Genova e affidato a Franco Marasco dello Spi CGIL, nasce con l’obiettivo di fornire assistenza, informazioni e orientamento a cittadini e famiglie che ogni giorno si confrontano con un sistema burocratico spesso complicato e frammentato.

"L’apertura di un unico punto informativo e di assistenza che prenda in carico le necessità delle persone con disabilità – ha spiegato Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro – è la risposta alle tante richieste che arrivano quotidianamente nelle nostre sedi. Da oggi, finalmente, ci sarà un solo luogo in cui ricevere supporto concreto".

Il nuovo ufficio si inserisce nel solco di una tradizione di impegno della CGIL sul tema, ricordando l’esperienza pionieristica di Giacomo Piombo, operaio Italsider e figura storica del sindacato, insignito del Grifo d’Oro. "Piombo fu tra i primi a proporre uno sportello dedicato alle persone con disabilità – ha ricordato Marasco – insieme a voci come quella di Rosanna Benzi, contribuì a rompere il tabù che circondava questa condizione".

Tra i temi affrontati, anche le novità normative, come quella sull’invalidità civile. A Genova è infatti partita una sperimentazione che modifica l’iter delle domande. "Dal 1° ottobre – ha spiegato Marco Paini, direttore Inca Genova – non è più il patronato a inviare la richiesta all’INPS, ma il medico di base. Successivamente, il cittadino può rivolgersi al Patronato per completare la procedura. Se il medico è impossibilitato, possiamo intervenire noi con i nostri medici".

All’inaugurazione hanno partecipato numerose autorità istituzionali: Fabio Ceraudo, presidente del Municipio VI Medio Ponente; Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova; il consigliere regionale Gianni Pastorino; Isabella Cevasco, direttore sociosanitario ASL 3; Maria Rosa Riso, direttrice Inps Genova; e Valerio Serino, responsabile nazionale disabilità CGIL.

Presente anche il campione di freestyle Vanni Oddera, da anni impegnato in progetti di mototerapia, che ha dichiarato: "Concentrare in un unico sportello le competenze per aiutare le persone con disabilità è una grande opportunità. Spesso è difficile districarsi nella burocrazia: sapere di poter contare su un luogo dove trovare risposte è una piccola rivoluzione culturale".

Oddera, insieme ai piloti del Team Daboot – Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino – ha offerto due spettacolari esibizioni di freestyle, con una sessione mattutina che ha coinvolto circa 300 bambini delle scuole genovesi e molti ragazzi del mondo dell’associazionismo. Grande attesa anche per lo spettacolo pomeridiano, aperto al quartiere e all’intera città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria