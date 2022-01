Genova, in un bar bolletta dell'energia elettrica da 790 a 1370 euro

di Redazione

Matteo Salvini ha pubblicato la bolletta in questione in un post sulla sua pagina Facebook. "Situazione drammatica"

Aumento dell'energia elettrica. La situazione sta diventando davvero preoccupante. In un bar di Genova il gestore ha avuto un'amara sopresa. 781,09 euro di bolletta per il periodo settembre-ottobre 2020, schizzati a 1.370,23 nello stesso periodo del 2021: è la situazione di un bar di Genova che - come tanti altri locali in Italia - ha subìto le conseguenze del caro energia.

Matteo Salvini ha messo la bolletta in questione in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Dopo la crisi Covid, non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia. Serve uno scostamento di bilancio, sono fiducioso perché anche il Presidente Draghi è consapevole della situazione drammatica”.

Edoardo Rixi, componente commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

"Il caro energia è l’emergenza che dobbiamo affrontare nel 2022. Le aziende sono in grave sofferenza con costi più che raddoppiati su energia e gas rispetto alle bollette dello scorso anno. Un dramma anche per famiglie. Bar, ristoranti e piccole attività a conduzione familiare rischiano di chiudere per sempre a causa dei costi insostenibili. Il rischio di una ecatombe economica è concreto. Come Lega riteniamo prioritario un intervento del governo. I ‘No’ ideologici di una certa sinistra rischiano di condannare l'Italia al freddo e a inevitabili ripercussioni sociali”.

