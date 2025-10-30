Sport

Genova in finale a “Italia’s Got Talent” con il taekwondo, a Telenord il maestro Fugazza

di Luca Pandimiglio - Roberto Rasia

I ragazzi mostrano forza, agilità e passione, pronti a imporsi sul palco nazionale

Gemacht.it

Tre giovani talenti genovesi portano il taekwondo in finale a Italia’s Got Talent. In studio a Telenord, con Roberto Rasia, Pietro Fugazza, direttore tecnico del Taekwondo Genova, e in collegamento Luca Pandimiglio con Diego Chiodoni, insegnante di acrobatica. I ragazzi mostrano forza, agilità e passione, pronti a imporsi sul palco nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: