Genova in finale a “Italia’s Got Talent” con il taekwondo, a Telenord il maestro Fugazza
di Luca Pandimiglio - Roberto Rasia
I ragazzi mostrano forza, agilità e passione, pronti a imporsi sul palco nazionale
Tre giovani talenti genovesi portano il taekwondo in finale a Italia’s Got Talent. In studio a Telenord, con Roberto Rasia, Pietro Fugazza, direttore tecnico del Taekwondo Genova, e in collegamento Luca Pandimiglio con Diego Chiodoni, insegnante di acrobatica. I ragazzi mostrano forza, agilità e passione, pronti a imporsi sul palco nazionale.
