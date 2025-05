Genova in festa, un fine settimana ricco di eventi, si parte dal 'Ma se ghe penso'. Bordilli: "Valorizzate lingua e storia della città"

Sarà un fine settimana straordinario per Genova, che da venerdì 9 a domenica 11 maggio si trasforma in un palcoscenico vivace di eventi culturali, musicali, folkloristici e storici, celebrando con orgoglio le proprie radici e proiettandosi verso grandi appuntamenti futuri. Commenta Paola Bordilli, assessore al Commercio e alle Tradizioni: "Sarà un weekend ricco di momenti importanti per la nostra città. Sono orgogliosa di come in questi anni, attraverso la mia delega alle tradizioni cittadine, abbiamo saputo valorizzare con iniziative concrete la nostra lingua e la nostra storia. Invito tutti i genovesi a vivere questi momenti in città e a seguire i vari step che dall 11 maggio ci proietteranno verso il 2026 per la Adunata Alpina che tornerà nuovamente a Genova dopo tanto lavoro ed impegno".

Venerdì 9 maggio: “Ma se ghe penso”, un secolo di identità in musica

Ad aprire il weekend, venerdì sera (dalle 21 alle 23), sarà lo storico cortile di Palazzo Tursi, che ospiterà l’evento musicale “Ma se ghe penso”, in occasione dei 100 anni dell’omonima celebre canzone genovese. La serata sarà un omaggio al valore culturale della musica dialettale, arricchita dalla proiezione di un emozionante video realizzato dagli studenti dell’I.C. Sestri Est – scuola Oberto Foglietta. Ragazzi di 18 nazionalità diverse interpreteranno insieme “Ma se ghe penso”, simbolo di un’identità condivisa e accogliente.

Seguiranno le esibizioni di numerosi artisti legati alla tradizione musicale ligure, tra cui: I Demueluin (Fabio Boesino e Giacomo Burdo); Franco Picetti e Marco D’Aragona; Il tenore Fabio Armiliato; I Giovani Canterini di Sant’Olcese; Matteo Merli con musicisti de I Trilli. La serata si chiuderà con un grande coro collettivo sulle note di “Ma se ghe penso”.

10-11 maggio: giochi antichi, bus storici e tradizioni genovesi

Sabato e domenica, dalle 11 alle 18, sempre a Palazzo Tursi, si svolgeranno i “Giochi della tradizione genovese”, un viaggio tra passatempo e memoria popolare curato dal Comune di Genova e dalla Consulta ligure. I visitatori potranno cimentarsi in giochi come il “flipper in discesa”, il “labirinto verticale”, la “gara delle grette”, la “Tombola delle parole genovesi”, “Biribissi”, e giochi da tavolo moderni in salsa genovese come “Palanche”, “Mugrugni”, “Cirulla” e “Bacci Pagano”. Ad animare le giornate, i figuranti del Gruppo Folcloristico Città di Genova, del Gruppo Storico Sestrese e di Sextum, con abiti storici, rievocazioni e intrattenimento per tutte le età. Tutti questi eventi rientrano nell’iniziativa “Semmo tutti Zeneixi”, nata dal Protocollo per la valorizzazione della lingua genovese, siglato in occasione del Confeugo 2024.

Sabato 10 maggio: torna lo StoricBus Expo in Piazza De Ferrari

Sempre sabato, ma a partire dalle 9:30 in Piazza De Ferrari, torna lo StoricBus Expo, evento organizzato da StoricBus - Museo dell’Autobus Italiano con il patrocinio della Regione Liguria e della Città Metropolitana. In mostra autobus d’epoca restaurati, come il FIAT 418AC Cameri del 1972, accanto a modelli moderni come il Rampini Eltron full electric, simbolo dell’innovazione AMT.

Alle 11:30 partirà un suggestivo “viaggio d’addio” in metropolitana con le storiche vetture di prima generazione, da De Ferrari a Brignole e fino a Brin, con ritorno a bordo dei nuovi treni di quarta generazione. Gran finale alle 14:30 con la sfilata degli autobus nel centro città: i visitatori potranno salire a bordo e vivere un autentico tuffo nel passato del trasporto pubblico genovese.

Domenica 11 maggio: Fiera di Maggio a Nervi e Genova si prepara all’Adunata Alpina 2026

Domenica 11 maggio, dalle 8 alle 19, il borgo marinaro di Nervi ospiterà la tradizionale Fiera di Maggio, una delle principali manifestazioni commerciali del Municipio IX Levante, con oltre 30 banchi. Per l’occasione, saranno previste modifiche alla viabilità in piazza Duca degli Abruzzi.

Sempre domenica, ma a Biella, si svolgerà il “passaggio della stecca” tra la città piemontese, attuale sede della 96ª Adunata nazionale degli Alpini, e Genova, che ospiterà la prossima edizione nel 2026. Attese oltre 400.000 persone da tutta Italia. Il passaggio ufficiale avverrà alla presenza del Gonfalone del Comune e della Regione Liguria e sarà accompagnato da un evento promozionale gestito dalla sezione Ana di Genova, con uno stand dedicato alla città e ai suoi prodotti tipici. Come ha dichiarato il presidente della sezione Ana di Genova, Stefano Pansini: “L’Adunata è un momento di festa, ma anche di memoria e impegno. Genova 2026 sarà un’occasione per tutta la città, e la nostra presenza a Biella testimonia l’orgoglio e la preparazione per questo grande evento”.

