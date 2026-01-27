Genova, impalcati a rischio: corso Europa verso la chiusura ai mezzi pesanti. Il consigliere Rappa a TN: "Prima la sicurezza"

Le verifiche ministeriali effettuate nelle ultime settimane hanno fatto emergere uno scenario preoccupante per corso Europa. Tutti – o quasi – gli impalcati che sorreggono l’asse viario tra San Martino e Nervi mostrerebbero problemi di natura strutturale se valutati alla luce dei più recenti parametri di sicurezza stabiliti da Ansfisa. Una situazione che potrebbe tradursi, già a breve, in nuovi provvedimenti e possibili limitazioni alla circolazione sulla principale arteria del levante cittadino, un'infrastruttura lunga 6,5 km, costruita a partire dalla fine degli anni Cinquanta e conclusa nel 1964 con l'arrivo all'altezza di via Oberdan, giunta quindi ben oltre la soglia di vita utile del materiale di costruzione.

A portare il tema in Consiglio comunale è stato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, rispondendo a un’interrogazione di Alessandra Bianchi, capogruppo FDI, che aveva chiesto chiarimenti sui divieti introdotti nei giorni scorsi nel tratto compreso tra il cavalcavia del casello autostradale e quello di via Carrara.

“Il primo provvedimento è stato sospeso – ha spiegato Ferrante – perché inizialmente ritenevamo che il problema fosse circoscritto a quel segmento. Nello stesso giorno, però, i tecnici ci hanno comunicato che le criticità interessano l’intero sviluppo di corso Europa. Le relazioni tecniche lo hanno poi confermato e ora sarà necessario intervenire in modo più esteso con nuove ordinanze”.

Misure che, secondo quanto trapela, potrebbero tradursi in limiti al traffico pesante – con soglie ancora allo studio per garantire trasporto pubblico e servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti – oppure in restringimenti di carreggiata e divieti di sosta, già sperimentati su alcuni impalcati, come quello di Sturla.

“Le analisi non sono ancora concluse”, ha precisato l’assessore, ricordando però le scadenze ravvicinate che attendono Palazzo Tursi. “Entro il 30 giugno 2026 dovranno essere completate le ispezioni su tutti i ponti cittadini: parliamo di circa 650 strutture, un numero senza paragoni tra le grandi città italiane”. Un’operazione imponente anche dal punto di vista economico: 9 milioni di euro per le ispezioni e altri 10 per i monitoraggi.

Al momento, ha aggiunto Ferrante, sono stati controllati circa 100 manufatti e nel 30% dei casi sono emerse criticità. “Se poi guardiamo ai costi degli interventi di messa in sicurezza – che oscillano mediamente tra i 3 e i 5 milioni per struttura – il fabbisogno complessivo potrebbe superare i 700 milioni di euro”.

Prendo atto di quanto discusso in consiglio comunale da parte di una forza politica di minoranza riguardo alla problematica degli impalcati di Corso Europa - dichiara il consigliere municipale con delega alla sicurezza e alla viabilità Giuseppe Rappa, contattato da Telenord - Per esperienza dubito che un'ordinanza emessa su un parere di un tecnico possa essere momentaneamente sospesa per adeguarla ad altri provvedimenti, perchè la realtà dei fatti recita che dal 31 dicembre 2025 un'ordinanza imponeva il divieto di circolazione di 3,5 tonnellate sul Rio Priaruggia, ma non è mai stata attuata nè con segnaletica, nè con provvedimenti di regolamentazione del traffico. Allo stato dei fatti, per garantire la movimentazione di mezzi pesanti necessari per la zona, si preferisce andare contro il parere dei tecnici. Prima la sicurezza, io ho trattato sempre questi temi e sono molto sensibile. Così come è doveroso sottolineare che qui, di sicurezza, non ne vedo".

