Genova, il sottosegretario alla cultura Sgarbi: "Lo strumento di Paganini trasmette la sua forza a chi lo suona"

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi:





"Questo premio è un mezzo straordinario per tenere in vita la musica di Paganini. Così è come se lui fosse ancora vivo. La musica esiste in quanto è a interpreti, parliamo di un mito. Rimane la reliquia dello strumento di Paganini, con cui l'interprete può affinarsi a utilizzare, fino a diventare come Paganini. Il giovane interprete, se vince, è come se diventasse Paganini: lo strumento trasmette la sua forza a chi lo suona. E' una specie di testimone, che consente che la musica non finisca e Paganini diventa il virtuoso per eccellenza. Il violino valorizza il suo interprete e ne mostra l'anima: gli strumenti musicali solisti sono prolungamenti del corpo e dell'anima dell'uomo. Paganini vice così all'interno di uno strumento".