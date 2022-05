Genova, il sistema informatico di Poste Italiane in tilt per "un aggiornamento di sistema"

di Redazione

E' accaduto questa mattina a Genova a causa di un disguido tecnico

Il sistema di Poste Italiane in tilt. E' accaduto questa mattina a Genova a causa di un disguido tecnico riconducibile ai sistemi informatici della società. La conferma ufficiale è arrivata da parte di Poste Italiane, che attraverso una nota ha comunicato che "il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali, è dovuto ad un aggiornamento del sistema" ed è in "via di risoluzione".