Genova, il punto sul mercato immobiliare nel 2025, tra segnali di ripresa e indicazioni per il futuro
di Redazione
Ne parlano Valentina Pierobon, presidente provinciale Asppi Genova, e Luca Del Guasta, presidente Fimaa Confcommercio Genova
L'andamento del mercato immobiliare genovese nel 2025: a Telenord ne parlano Valentina Pierobon, presidente provinciale Asppi Genova, e Luca Del Guasta, presidente Fimaa Confcommercio Genova.
