Economia

Genova, il punto sul mercato immobiliare nel 2025, tra segnali di ripresa e indicazioni per il futuro

di Redazione

Ne parlano Valentina Pierobon, presidente provinciale Asppi Genova, e Luca Del Guasta, presidente Fimaa Confcommercio Genova

Piave Motori - Usato

L'andamento del mercato immobiliare genovese nel 2025: a Telenord ne parlano Valentina Pierobon, presidente provinciale Asppi Genova, e Luca Del Guasta, presidente Fimaa Confcommercio Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: