Genova, il progetto StartTappe arriva sulle spiaggie attrezzate per disabili di Boccadasse e Vernazzola

Il progetto StartTappe, per l'inclusione lavorativa, finanziato dal Comune di Genova arriva in spiaggia: da quest'estate negli arenili attrezzati per disabili di Vernazzola, di via del Tritone a Sturla e di Boccadasse ci saranno i tutor e le persone coinvolte nel progetto. Grazie a Officina della Cura, il braccio operativo di StartTappe, sono state organizzate squadre formate da tutor esperti e persone con percorsi di inclusione socio lavorativa, che da giugno hanno potuto iniziare a presidiare le spiagge dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il servizio vede gli operatori impegnati nelle prenotazioni per gli accessi alla spiaggia, nella gestione delle attrezzature, nel presidio e pulizia delle spiagge e fanno da punto di informazione e accoglienza per quanti desiderano accedere all'arenile. Questa mattina l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso si è recata in sopralluogo alla spiaggia di Vernazzola per ringraziare la squadra di StartTappe: "Da quando è partito questo servizio, la spiaggia è stata utilizzata già da tantissime persone con disabilità il che conferma che abbiamo intercettato un bisogno della cittadinanza. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando in queste settimane per rendere la spiaggia di Vernazzola un luogo sempre più accessibile".