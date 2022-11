Genova, il presidente di Unipol Cimbri: "L'acquisizione di Carige da parte di Bper si farà"

L'acquisizione di Carige da parte di Bper si completerà. Solida la convinzione di Carlo Cimbri, presidente di Unipol, intervenuto all'Insurance Summit (evento di riferimento per i soggetti del settore assicurativo giunto alla ventiquattresima edizione) organizzato da Il Sole 24 Ore a Milano. Nonostante il ricorso cautelare al Tribunale di Genova di Malacalza per inibire a Bper l'esercizio del diritto di acquistare le azioni ordinarie residue emesse da Carige non ci deve essere nessuna preoccupazione per Cimbri: "Con Bper abbiamo favorito la sua crescita con l'acquisizione di Carige e degli sportelli Ubi. Per quel che riguarda Carige non ho preoccupazioni legali legate ai ricorsi di Malacalza, non rallenteranno l'acquisizione." Cimbri ha concluso aggiungendo che in Italia si fanno sempre ricorsi, ma molto spesso comunque questi non modificano la situazione.