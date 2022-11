Banca Bper, soci approvano la fusione con Carige grazie al 99,99% dei voti ottenuti

L'assemblea di Bper ha approvato la fusione per integrazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca con il 99,99% dei voti. In assemblea era presente, al momento del voto, il 52,7% del capitale. L'assise prosegue per la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno. Nel frattempo questa notte Bper ha raggiunto un accordo con i sindacati per un intervento salariale a favore dei dipendenti della banca stessa e di Carige per premiarli dell'impegno profuso nell'integrazione.

"Abbiamo deliberato di dare 250 euro a tutto il personale di Carige e Bper per lo sforzo dell'operazione di integrazione", ha spiegato l'amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, intervenendo in assemblea. "Questa banca è reduce da 17-18 fusioni e recentemente abbiamo portato a termine la fusione di 620 sportelli di Ubi e integrato 5.100, per cui non è che non siamo preparati su queste operazioni", ha spiegato rispondendo alle domande di un socio. "Per quanto riguarda la parte di Genova abbiamo censito tutti gli immobili e l'interesse è di valorizzarli. La stessa cosa vale per le risorse, le risorse più preparate e idonee a rafforzare la struttura saranno integrate al meglio", ha aggiunto.

Montani ha sottolineato come l'acquisizione di Carige sia un'operazione fondamentale, anche se il brindisi è rimandato a fine mese, quando la fusione sarà completata. "Per adesso siamo molto contenti, le cose sono andate esattamente come ce le aspettavamo". L'ad ha anche aggiunto quello che è l'attuale obiettivo di Bper: contraddistinguersi tra i clienti come banca di riferimento, con il tempo e la fiducia che sono dalla parte della banca. Per quanto concerne poi lo scottante argomento Malacalza, con la famiglia che ha richiesto a Bper 539 milioni di euro di danni in relazione al suo investimento in Carige, vedendo bocciata la richiesta dal Tribunale di Genova, Montani ha chiosato escludendo ogni transazione: "Con Malacalza quello che abbiamo fatto l'avete visto e andiamo avanti su questa strada. Non abbiamo motivo di pensare niente altro, prendiamo le cose e le valutiamo giorno per giorno".