Genova: il premio Oscar Nicola Piovani in concerto a Palazzo Ducale

Sarà un lunedì speciale quello del 29 settembre a Genova, quando Nicola Piovani, uno dei più grandi compositori italiani contemporanei, salirà sul palco della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per presentare lo spettacolo “Note a margine”, un concerto-racconto che unisce musica, parole e immagini.

L’evento, con inizio alle ore 20.30, è organizzato dall’Associazione Ottavio Cirio Zanetti, realtà no profit nata a Genova nel dicembre 2022, con l’obiettivo di sostenere giovani ricercatori attivi nello studio e nella cura dei tumori rari, attraverso borse di studio annuali e attività culturali.

Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, è noto al grande pubblico per le sue musiche indimenticabili composte per registi come Federico Fellini, i fratelli Taviani, Mario Monicelli, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio e molti altri. In “Note a margine”, sarà lo stesso Maestro a raccontare, attraverso parole e musica, il lungo percorso artistico che ha segnato la sua vita.

Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio tra ricordi, aneddoti ed emozioni, accompagnati da immagini proiettate su grande schermo. Piovani racconterà al pubblico momenti speciali vissuti al fianco di grandi protagonisti del cinema italiano: la genialità di Fellini, le visioni dei fratelli Taviani, la scrittura poetica di Vincenzo Cerami, l’ironia di Roberto Benigni. Tutti frammenti di una carriera che il compositore ripercorrerà dal vivo, al pianoforte, insieme a Marina Cesari al saxofono, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

L’iniziativa ha anche un significato affettivo e simbolico: l’Associazione Ottavio Cirio Zanetti, che ha sede in salita Inferiore San Rocchino, dedica questa serata a uno dei suoi riferimenti culturali più forti. Piovani, infatti, aveva già collaborato con Ottavio Cirio Zanetti componendo le musiche per il mediometraggio Sipario, e firmando la prefazione del suo libro Tre passi nel genio, dedicato a Fellini.

“Note a margine” non è solo un concerto, ma una riflessione in musica sulla vita, sull’arte e sul potere evocativo dei suoni, come suggerisce una delle frasi più significative del Maestro: «Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica».

