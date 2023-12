Genova, il Pd presenta 15mila emendamenti e ordini del giorno sul bilancio: si rischia una maratona fino a dopo Natale

Sarà un'ultramaratona la sessione a oltranza del Consiglio comunale di Genova per approvare il bilancio di previsione: l'opposizione mercoledì all'avvio dei lavori presenterà una pila di circa 15mila documenti tra emendamenti e ordini del giorno.





"Abbiamo tutta l'intenzione di discuterli e votarli uno per uno", annuncia il capogruppo del Partito Democratico Simone D'Angelo. Rischiano di saltare dunque i piani della Giunta Bucci che avrebbe voluto archiviare la pratica entro Natale. La presidenza del Consiglio comunale, memore dei 5.000 emendamenti presentati dalla minoranza lo scorso anno aveva già pianificato tre giorni di seduta con un'interruzione dei lavori fino a lunedì 8 gennaio 2024. Ma se i documenti da discutere saranno 15mila, salvo interventi della segreteria generale, per la trattazione senza accorpamento non basteranno probabilmente le 30 ore programmate.





"I documenti programmatici che ci sono stati consegnati delineano un quadro preoccupante e tratteggiano in modo ancora più chiaro il futuro immaginato dalla Giunta Bucci per questa città una volta terminato l'effetto del Pnrr - si legge in una nota del Pd -. Il centrodestra vuole tutelare gli interessi di pochi, tagliare i servizi di base, costruire una città sempre più lontana dai reali interessi di chi la abita. In queste settimane abbiamo visto negata la possibilità di avere una vera discussione, perciò abbiamo lavorato per presentare documenti che consentano di avere in Consiglio comunale il dibattito negato nelle commissioni".