Genova, il Ministro Orlando: "L'intervento sui salari il più presto possibile"

di Redazione

"Non ci possiamo più permettere di vedere sprofondare i lavoratori in condizione di povertà"

L'intervento sui salari "credo sia da fare il più presto possibile". Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando a Genova . Quale "sia la forma, sia essa una norma compiuta o più semplicemente un accordo tra parti sociali che abbia anche un riferimento normativo è una discussione che va fatta velocemente. Non ci possiamo più permettere di vedere sprofondare i lavoratori in condizione di povertà, sono già il 12% del mercato del lavoro, spesso in condizioni associate al precariano, o una crescita delle diseguaglianze né che l'inflazione impoverisca il ceto medio".