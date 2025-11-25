Genova, 'Il libro come forma': dialogo con Ciro Battiloro sul fotolibro 'Silence is a Gift'

Giovedì 27 novembre alle 18.30, negli spazi di PRIMO PIANO a Palazzo Grillo, si terrà un incontro dedicato alla costruzione del libro fotografico, in occasione della personale Lo Spazio del Silenzio di Ciro Battiloro, nelle ultime settimane di apertura.

L’appuntamento – che vedrà la presenza dell’autore – sarà un dialogo a quattro voci con la critica di fotografia Benedetta Donato e i curatori Laura Garbarino e Gianni Martini. Al centro, la presentazione del libro Silence is a Gift, pubblicato da Chose Commune (Marsiglia, 2024) e finalista al Paris Photo–Aperture PhotoBook Awards 2024.

L’incontro offrirà l’occasione per ascoltare Battiloro, insignito del Premio Anima 2025 per la sua capacità di raccontare la dimensione umana dei territori, e per approfondire un tema fondamentale per chi pratica la fotografia: come pensare, costruire ed editare un libro fotografico.

Silence is a Gift raccoglie 52 fotografie in bianco e nero realizzate tra il 2015 e il 2021 nel Rione Sanità a Napoli, a Santa Lucia di Cosenza e a Torre del Greco. Battiloro entra nelle vite di Alfonso, Elena, Marco, Stefania e di molti altri con un approccio intimo, non da osservatore esterno ma da presenza familiare. Le sue immagini raccontano vitalità, affetti, resistenza: nascite, addii, dolori, momenti di gioia.

Arricchito da un testo di Erri De Luca, il libro è un omaggio all’autenticità del Sud. Il titolo nasce da una riflessione dello stesso autore: «Il silenzio è un dono raro per questi vicoli, ma nella sua intima rivelazione riscopri l'anima nuda e immensa di un'umanità dimenticata».

La mostra Lo Spazio del Silenzio è visitabile fino al 28 novembre 2025 a PRIMO PIANO di Palazzo Grillo (vico alla Chiesa delle Vigne 18R), il giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica dalle 14 alle 20. L’ingresso è libero.

La stagione espositiva proseguirà il 5 dicembre con l’inaugurazione di INFINITO di Luigi Ghirri, a cura di Laura Garbarino.

Ciro Battiloro (Torre del Greco, 1984), laureato in filosofia all’Università Federico II, è uno dei fotografi italiani più riconosciuti nel lavoro documentario di lungo periodo. Le sue opere sono state esposte in musei, gallerie e festival internazionali; ha ricevuto premi come il Langhe Photo Prize, il Forum Santa Fe Photography Award, il Prix du Public Tremplin Jeunes Talent, il Grand Prix MAP e il Premio Anima 2025.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.