Genova, il Galliera resta pubblico e continuerà a ricevere i finanziamenti regionali

L’ospedale Galliera di Genova resta di natura pubblica e continuerà a ricevere i finanziamenti dal fondo sanitario regionale come avviene per le cinque Asl liguri, il Policlinico San Martino e il nosocomio pediatrico Gaslini. Il Consiglio dei Ministri di oggi, infatti, ha scelto di non impugnare la legge regionale approvata tre mesi fa, che in precedenza era stata contestata dal Ministero della Salute.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale del Galliera, Francesco Quaglia:

"Grazie all'impegno della Regione è stato chiarito definitivamente lo status pubblicistico dell'ente ospedaliero - dichiara soddisfatto a Primocanale il direttore generale del Galliera Francesco Quaglia - questo ci consente di lavorare con la piena consapevolezza di far parte del sistema sanitario regionale".

