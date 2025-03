Genova, il Comune stanzia 500 mila euro per la ristrutturazione di alloggi sfitti

GENOVA - Approvato dalla giunta comunale, su proposta del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, l'accordo quadro per il recupero di 14 alloggi attualmente sfitti nel centro storico, a Sampierdarena, San Teodoro, Bolzaneto e Cornigliano. "Continua l'impegno per recuperare e rendere disponibili immobili pubblici e in particolare lavori edili e impiantistici sugli alloggi sfitti per poterli riassegnare in modo tempestivo e continuativo - spiega Piciocchi - Con la terza annualità dell'Accordo Quadro triennale 2022-2024 per l'esecuzione dei lavori sul patrimonio abitativo comunale storico, faremo interventi per 500.000 euro per il recupero di singoli alloggi, di manutenzione straordinaria delle parti comuni. Il programma triennale ha visto l'impegno di un importo complessivo di 1 milione e mezzo di euro: un ulteriore investimento rispetto a quelli già stanziati per l'edilizia residenziale pubblica".

La delibera approvata segue le due precedenti adottate in queste settimane per il trasferimento ad ARTE di un milione di euro che l'amministrazione ha stanziato nel bilancio 2025 per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica. "Le misure strutturali sul fronte abitativo e di manutenzione sono fondamentali per rafforzare la risposta abitativa alle fasce fragili contrastando degrado e abusivismo - commenta il consigliere delegato alle Politiche abitative Valeriano Vacalebre - Il recupero degli alloggi vuoti, l'ammodernamento e in molti casi la messa a norma delle soluzioni abitative, è un'azione che stiamo portando avanti con un dialogo costante con il territorio e tutti i soggetti coinvolti".

Nello specifico, nella terza annualità del programma verranno eseguiti i lavori per il recupero di alloggi sfitti in edifici siti in via Bologna, via Canneto il Curto, via Coronata, via Monfenera e via Spataro, che si sommeranno ai 19 alloggi recuperati nel quartiere comunale di Lungo Polcevera, di cui 14 ultimati e 5 in corso di attuazione.





