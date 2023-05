Genova, le opportunità nello yachting per i giovani: un career day della nautica al Blue District

Il mare rappresenta uno dei principali punti di forza per la città di Genova, oltre a generare posti di lavoro in ogni ambito. Per avvicinare i giovani ai mestieri navali, Blue District, in collaborazione con Genova for Yatching, ha organizzato una giornata di orientamento per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo, per una richiesta di forza lavoro sempre più insistente. La giornata si è articolata in due fasi: presentazione e illustrazione dei mestieri e delle professioni che si possono svolgere in questo comparto e contatto diretto con le aziende di Genova for Yachting.

Click al video per il servizio completo con le interviste agli organizzatori