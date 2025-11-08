Genova, identificato il cadavere trovato nel rio Branega: era di un 33enne nordafricano

È stato identificato l’uomo trovato morto alcuni giorni fa lungo il greto del rio Branega, nel quartiere genovese di Pra’. Si tratta di un 33enne di origini marocchine.

La squadra mobile è riuscita a risalire alla sua identità grazie al confronto delle impronte digitali: l’uomo risultava già segnalato per ingresso irregolare nel territorio italiano.

Secondo le prime ipotesi, il trentatreenne potrebbe aver vissuto in una baracca nei pressi del torrente e sarebbe scivolato accidentalmente nel dirupo. A fare la tragica scoperta era stato un escursionista, che aveva subito allertato i soccorsi.

Il pubblico ministero Giancarlo Vona ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.

