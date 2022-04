Genova, i 130 anni del Psi. Maraio: "Vogliamo consolidare anche qui i valori del socialismo europeo"

di Redazione

Quella di Dello Strologo è una candidatura molto autorevole, costruita dal territorio, dalla base. Tanto è stato fatto, ma ancora si può fare

Enzo Maraio, a Genova per i 130 anni del Partito Socialista Italiano di cui è segretario, ha incontrato il candidato sindaco Ariel Dello Strologo in vista delle amministrative.

“Quella di Dello Strologo è una candidatura molto autorevole, costruita dal territorio dalla base. Ci siamo affiancati a Dello Strologo perché tanto è stato fatto, ma ancora si può fare guardando anche al contesto internazionale. Abbiamo messo in campo una coalizione coesa, unita quasi in toto, replicando quella nazionale. E all’interno di questa coalizione abbiamo lanciato un progetto che può diventare un laboratorio anche nazionale tra Psi, PD e Articolo 1 per consolidare anche a Genova quell’area legata ai valori del socialismo europeo”, le parole di Maraio a margine dell'evento tenutosi allo storico Caffè Mangini.