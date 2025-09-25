Genova, 'grette' in mostra: tappi di birra da tutto il mondo al Centro Civico Buranello

Una passione che unisce collezionismo, viaggi e storie di amicizia: è quella di Saverio Reggio, tra i principali collezionisti genovesi di grette, i tappi corona delle bottiglie di birra. A lui e alla sua straordinaria raccolta è dedicata la mostra “Grette. Tappi di birra da tutto il mondo”, che sarà inaugurata sabato 27 settembre 2025 alle ore 17.30 presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab, all’interno del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena.





La mostra resterà aperta fino a venerdì 10 ottobre, con ingresso gratuito e orario pomeridiano (dal martedì al venerdì, 16.30–18.30). In esposizione circa 2.000 tappi selezionati da una collezione che ne conta complessivamente quasi 38.000, raccolti da Reggio a partire dal 1989. I pezzi provengono da almeno 10 paesi diversi e offrono una panoramica visiva sull’evoluzione del tappo corona: dai modelli degli anni ’50 con guarnizione in sughero, fino a quelli litografati degli anni ’80 e ’90, per arrivare agli attuali esemplari stampati al laser.





In Liguria, il collezionismo delle grette coinvolge oggi una mezza dozzina di appassionati, parte di una comunità italiana di circa 200 persone. Reggio, però, ha reso la sua passione una vera rete internazionale di scambi: “Credo di aver avuto contatti con circa 400 persone nel mondo,” racconta, “e da questi scambi sono nate anche amicizie vere. Indimenticabili alcuni momenti, come una trattativa sul sagrato di Notre Dame a Parigi o un bar malfamato a Santiago del Cile”.





Cinema e birra artigianale - A corredo della mostra, è in programma anche la proiezione del film finlandese “100 litri di birra” di Teemu Nikki, una commedia ironica e originale che racconta l’avventura di due sorelle alle prese con la produzione casalinga del sahti, una birra tipica delle campagne finlandesi.





Il film sarà proiettato al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) e al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) in diverse date:





Club Amici del Cinema





Venerdì 26 settembre ore 21 (degustazione di birre artigianali alle 20)





Sabato 27 settembre ore 18.30





Venerdì 3 ottobre ore 21 (versione originale con sottotitoli)





Venerdì 10 ottobre ore 19 (serata di chiusura della mostra)





Nickelodeon





Sabato 27 settembre ore 21.15





Domenica 28 settembre ore 18.30





Mercoledì 1° ottobre ore 21.15

