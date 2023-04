Genova, grave incidente a Molassana: donna investita da moto. Trasportata in codice rosso al San Martino

Brutto fatto di cronaca avvenuto ieri sera intorno alle ore 20 a Molassana in via Emilia. Una donna è stata travolta da una moto mentre stava attraversando la strada in via Emilia e ha riportato ferite in più parti del corpo dopo essere stata scagliata a terra con violenza e aver sbattuto la testa. Soccorsa dai militi della pubblica assistenza di zona e dal medico del 118, la donna è stato trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nessuna conseguenza invece per il conducente del motociclo.



Sul luogo dell'incidente le pattuglie della polizia locale della Valbisagno che ha avviato i primi accertamenti e poi gli specialisti della sezione dell'Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruirne l'esatta dinamica. Tornano a divampare le polemiche per il numero di pedoni che vengono travolti quasi ogni giorno sulle strade di Genova.