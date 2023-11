Genova, gli studenti del Firpo a lezione di sicurezza stradale: gli incidenti in calo del 6% nell'ultimo anno

Mattinata di educazione sulla sicurezza stradale per gli studenti degli Istituti Buonarroti e Immacolatine e dei Licei D'Oria e Da Vinci. Nell'aula magna del Firpo Buonarroti, a partire dalle 8.30, i ragazzi hanno incontrato i rappresentanti dell'Aci e della Polizia, che hanno tenuto una lezione su quelle che sono le pratiche da mettere in campo per una buona educazione stradale.

Il titolo dell'iniziativa è "Aci Driving Experience", organizzata da Automobile Club Genova in collaborazione con Comune, polizia stradale e 118 Liguria.

Tra il 2018 e il 2023 sono stati circa 37 mila gli incidenti, di cui 31 mila su fondo asciutto e 5 mila su fondo bagnato. L'incidente è causato dalla non conoscenza del mezzo e di come possa reagire. Nel 2023 il Comune di Genova, in collaborazione con la polizia locale, ha realizzato 35 servizi nei luoghi della movida genovese per verificare se i ragazzi avessero dei livelli etilometrici che non gli consentissero di mettersi alla guida: su 2100 controlli è stato rilevato che il 35% non risultava idoneo alla guida. Nel 2023 gli incidenti a Genova sono stati 6418, di cui 11 mortali. Rispetto al 2022 il numero degli incidenti è diminuito del 6%.

Il sindaco Bucci: "Un plauso a questa iniziativa, che noi sopportiamo. I giovani devono mettersi in testa che serve adottare un comportamento sano ed equilibrato alla guida. Saper guidare con moderazione vuol dire evitare alcool e droghe, tutti motivi che causano incidenti. C'è poi un altro fattore fondamentale: così come accade per la raccolta differenziata, i giovani sono in grado di insegnare e spingere gli adulti intorno a loro ad adottare comportamenti sani. Vogliamo che questo passaggio d'informazione venga fatto per far sì che tutti riescano a comportarsi correttamente".

Il questore D'Anna: "Questa giornata segue tutta una serie d'iniziativa che nel tempo mettono i giovani in contatto con le istituzioni, sfatando anche alcuni "miti" che circolano tra i ragazzi come quello di istituzioni lontane da queste problematiche. Sono momenti importanti che accadono nella vita dei giovani e che coinvolge il passaggio tra adolescenza ed età adulta. Parliamo di un momento cerniera che permette di rinsaldare alcuni concetti ascoltati da piccoli e che ora trovano sfogo in un'attività che li porta a condurre veicoli diversi da quelli a cui erano abituati finora (come le due ruote)".

La preside Coniglio: "Sensibilizziamo gli studenti alla prevenzione, oltre alla guida consapevole e corretta. Parliamo di un tema fondamentale per educare e allenare gli studenti verso quella che è la prevenzione per gli incidenti quotidiani. Il fatto di aver realizzato l'iniziativa in una scuola è un punto di forza, perché porta a rilievo, con genitori e alunni, il legame che ha il polo scolastico con l'educazione e la sicurezza nelle strade".