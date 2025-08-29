Genova, gli Ecovan tornano al turno pomeridiano dal 1° settembre dopo la parentesi estiva serale

Dal 1° settembre gli Ecovan riprenderanno il consueto orario pomeridiano, dalle 13.30 alle 17.30, nelle piazze di Genova. Terminata la sperimentazione serale avviata a luglio per agevolare i cittadini nelle ore meno calde, il servizio mobile gratuito di raccolta rifiuti ingombranti, RAEE e pericolosi torna alla fascia abituale.

Un servizio gratuito – Gli Ecovan, gestiti da AMIU, rappresentano un presidio itinerante di raccolta che permette ai cittadini di smaltire senza costi rifiuti di difficile conferimento. Sedie, tavoli, mobili, legname e ferro sono tra gli ingombranti più conferiti, accanto a passeggini e piccoli arredi. Il servizio è pensato per ridurre l’abbandono sul territorio e garantire un ciclo di smaltimento corretto.

I rifiuti elettronici – Particolare attenzione è dedicata ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Televisori, radio, frigoriferi, lavatrici, robot da cucina e caricabatterie trovano negli Ecovan un punto di raccolta sicuro e tracciato. La gestione corretta di questa tipologia di rifiuti evita dispersioni dannose per l’ambiente e permette il recupero di materiali preziosi.

Occhio a quelli pericolosi – Gli Ecovan accolgono anche pile esauste, batterie per auto e moto, oli minerali e vegetali, vernici e solventi. Si tratta di sostanze che, se smaltite impropriamente, possono compromettere il suolo e le acque. La raccolta in aree presidiate garantisce invece sicurezza e tutela ambientale. Dal lunedì al venerdì gli Ecovan sosteranno dalle 13.30 alle 17.30 in circa trenta piazze genovesi. Invariata l’attività del sabato, confermata negli orari tradizionali.

