Genova: giovane pregiudicato evade dagli arresti domiciliari, arrestato in un locale

Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato un 24enne genovese, già noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliari.

Controllo avventori – Durante un controllo di routine in un locale di via Nicolò D’Aste, le volanti hanno individuato il giovane seduto a un tavolo. Riconosciuto immediatamente, poiché sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto.

Misura cautelare violata – La presenza del 24enne nel locale rappresentava una violazione della misura cautelare impostagli, rendendo necessario l’intervento degli agenti.

Procedura – Dopo l’arresto, il giovane è stato accompagnato in Questura e trattenuto in attesa del processo per direttissima previsto per la mattina successiva.

