Genova, giovane donna incinta accoltellata in via Pré: è grave. Fermata un’altra donna
di R.C.
La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera, dove si trova ricoverata in gravi condizioni
Una giovane donna incinta è stata accoltellata all’addome nel pomeriggio in via Pré, nel centro storico di Genova. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.45 per motivi ancora da chiarire.
La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.
Secondo le prime ricostruzioni, a colpirla sarebbe stata un’altra donna, subito fermata dalla polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Tragico incidente ad Albisola, 36enne muore in moto dopo lo schianto contro il guardrail
25/10/2025
di Carlotta Nicoletti