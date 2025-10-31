Genova, giardini Govi a Punta Vagno: al via i lavori di reimpermeabilizzazione, lo skate park resterà aperto e gratuito

Chiusura temporanea ai Giardini Govi alla Foce per consentire a Ireti, concessionaria dell’area, di avviare i lavori di reimpermeabilizzazione della copertura del depuratore sottostante. Gli interventi, già condivisi con Municipio e associazioni, riguardano l’intera superficie e renderanno necessaria per alcune settimane la limitazione dell’accesso allo skate park.





In una nota, l’assessore all’Urbanistica Francesca Coppola e l’assessore al Demanio Davide Patrone hanno chiarito che si tratta di una chiusura temporanea legata ai lavori tecnici, ribadendo che lo skate park non verrà rimosso.





“Abbiamo lavorato per garantire la permanenza dello skate park, escludendo la realizzazione di campi da padel, che non rispondevano alle esigenze dei giovani del quartiere”, hanno spiegato Coppola e Patrone.





Gli assessori hanno inoltre annunciato che sarà convocata a breve una commissione consiliare per discutere il futuro dell’area, ereditata da un progetto della precedente amministrazione e ancora da chiarire in diversi aspetti.





Il piano dell’attuale giunta prevede di migliorare gli spazi verdi, con nuova vegetazione e più zone d’ombra per rendere le aree gioco e lo skate park più vivibili e sostenibili.

