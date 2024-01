Genova, furto in un'abitazione di via Pino in Valbisagno: bottino da duemila euro in contanti e svariati oggetti preziosi

Rientro a casa con sorpresa per una famiglia che, dopo un pomeriggio dedicato allo shopping, ha trovato la propria abitazione svaligiata dai ladri.

L'effrazione si è verificata in via di Pino in val Bisagno: i ladri si sono introdotti nell'abitazione, forzando una finestra e puntando subito alla cassaforte. Dopo averla forzata hanno portato via duemila euro in contanti e diversi oggetti preziosi per un valore da quantificare.

Nella notte si è verificato anche un tentato furto con spaccata in un negozio di salita inferiore di Sant'Anna, a Castelletto. In questo caso, a parte la vetrina danneggiata, il titolare non avrebbe subito altri danni in quanto non sembra essere stato asportato nulla.

La polizia locale è al lavoro per identificare i ladri.