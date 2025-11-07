Genova, furto da 300 mila euro: la “banda del buco” svaligia gioielleria a Sampierdarena

Furto da film in pieno giorno a Sampierdarena. La cosiddetta “banda del buco” è riuscita a portare via preziosi e gioielli per un valore superiore a 300 mila euro, entrando in una gioielleria tramite un locale abbandonato adiacente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due malviventi hanno perforato una parete di circa 50 centimetri e si sono introdotti nel negozio senza attivare i sensori antintrusione. Il colpo è avvenuto in pieno giorno e a dare l’allarme sono state le due commesse al rientro dalla pausa, quando hanno scoperto il furto.

Le indagini hanno evidenziato che gli autori del colpo sarebbero passati da vico Ferrante Aporti, un vicolo stretto che collega via Buranello, attraverso un cancello lasciato aperto che affaccia sulla corte di un bar vuoto. Da lì sarebbero entrati nel retro del locale abbandonato, dove hanno scavato il buco sufficiente per raggiungere la gioielleria.

I carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e cercando eventuali testimoni per risalire ai responsabili. Si tratta dell’ennesimo colpo audace messo a segno in città, che conferma come i ladri siano sempre più esperti nel bypassare sistemi di sicurezza e approfittare di immobili abbandonati.

