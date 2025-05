Genova, fugge al controllo in centro e tenta di ingoiare cocaina: arrestato un 40enne

Ha provato a scappare e a ingoiare quattro dosi di cocaina per eludere il controllo della Polizia, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento tra i vicoli del centro storico di Genova. Protagonista, un cittadino senegalese di 40 anni, con precedenti per reati analoghi, ora arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio.

Controllo – L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento della Polizia di Stato nel cuore del centro storico. In piazza Santa Fede, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo di routine. Dopo pochi istanti, il sospettato si è dato alla fuga dirigendosi verso via del Campo, gettando alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente.

Tentato occultamento – L’inseguimento si è concluso in vico della Croce Bianca, dove gli agenti lo hanno raggiunto e fermato proprio mentre cercava di ingerire altre quattro dosi di cocaina. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, l’uomo ha opposto resistenza, sbracciandosi e spintonando gli operatori.

Perquisizione – Una volta bloccato, è stato perquisito sul posto. Gli agenti gli hanno trovato addosso due telefoni cellulari, che secondo quanto riferito dallo stesso arrestato sarebbero serviti per l’attività di spaccio, e 190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’uomo, recidivo per gli stessi reati, è stato portato in Questura e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattina seguente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.