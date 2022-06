Genova, Forza Italia risponde a Toti: "Noi evaporati? Pensi ai suoi 40mila voti persi"

di Edoardo Cozza

La reazione dei rappresentanti del partito azzurro: "Noi in crescita rispetto al 2020, la sua lista ha perso il 70 per cento dei consensi: rifletta"

"Leggiamo con stupore le dichiarazioni del presidente Giovanni Toti, secondo cui Forza Italia sarebbe 'un partito quasi evaporato in Liguria'. Forse all'amico Giovanni è sfuggito che Forza Italia nella città di Genova ha aumentato i propri voti rispetto alle regionali del 2020. Nello stesso periodo sono invece evaporati 40.000 voti della lista Toti, che ha perso il 70% dei propri consensi. Lo staff del presidente Toti dovrebbe sottoporgli dati corretti, che testimoniano semmai la crescita di Forza Italia, pronta a fare la sua parte nel prossimo governo della città con l'equilibrio e la determinazione che la contraddistinguono". Lo dichiarano in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco ed il capogruppo in Regione Liguria, Claudio Muzio.