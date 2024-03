Genova, Forza Italia: Caterina Patrocinio nuova segretaria di "Azzurro donna"

In occasione dell'8 marzo Giornata Internazionale della Donna, Forza Italia Genova con un post del suo Segretario Mario Mascia saluta la nomina di Caterina Patrocinio, architetto, a Segretaria genovese di Azzurro Donna, il movimento di Forza Italia guidato a livello nazionale da Katia Polidori che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica, coordinando le correlate attività legislativa, amministrativa ed organizzativa.

"Questo 8 marzo l'occasione è propizia non solo per fare gli auguri a tutte le donne" dichiara il Segretario di Forza Italia Grande Città di Genova Mario Mascia "ma anche per salutare la nomina di Caterina a segretaria del nostro movimento femminile. Siamo più che mai convinti che è la donna giusta al posto giusto per avvicinare sempre più donne ad Azzurro Donna e a Forza Italia".

"Le mie congratulazioni ed il mio augurio di buon lavoro all'amica Caterina Patrocinio. La sua nomina a segretaria di Azzurro Donna di Genova è davvero una bella notizia: sono certo che Caterina porterà un valore aggiunto al movimento femminile di Forza Italia e, più in generale, a tutto il partito. La sua competenza ed il suo equilibrio saranno fattori di crescita per Azzurro Donna e per il nostro movimento politico in questa importante fase di radicamento e riorganizzazione anche nella città di Genova, sotto la guida del neo eletto Segretario Mario Mascia. Ringrazio Caterina per aver dato la sua disponibilità a ricoprire questo incarico. Nella mia veste di capogruppo di Forza Italia in Regione continuerò a collaborare e a sostenere le iniziative di Azzurro Donna; a tal proposito colgo l'occasione per ringraziare anche Alice Dotta, che ha ricoperto fino a poche settimane fa, con impegno e passione, il ruolo di segretaria regionale del movimento femminile di Forza Italia, incarico che ha lasciato per dedicarsi al suo bellissimo bimbo Achille", dichiara il capogruppo azzurro in Regione, Claudio Muzio.

"Sono molto contento della nomina di Caterina Patrocinio come segretario di Azzurro Donna Genova- ha commentato il Vice Capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria Angelo Vaccarezza - ho avuto modo di conoscerla e apprezzarne l'entusiasmo, la determinazione e la serietà con cui approccia ogni situazione. È una donna concreta, una professionista preparata e sono sicuro che sarà un valore aggiunto nel nostro partito"

“Per me il tema sulla parità di genere è sempre stato molto importante ed è un tema sul quale ho sempre lottato insieme alle donne della mia categoria e della mia città" dichiara la neo Segretaria Caterina Patrocinio, “Ecco perché questa nomina ha un valore doppio per me. Sono felice di poter iniziare ad occuparmi di questa tematica come Segretaria di Azzurro Donna Genova. La famiglia di Forza Italia mi ha accolta a braccia aperte. Ci unisce una forte amicizia e una grande stima reciproca e questa sarà la nostra forza per fare molto, tutti insieme per la Grande Genova, per le donne e non solo!”