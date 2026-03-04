Genova, fogna a cielo aperto in via Cantore: ad oggi senza esito l'intervento di IRETI richiesto dal Comune

A Genova, nel quartiere del Municipio Centro-Ovest, continua l’emergenza in via Cantore: asfalto costantemente bagnato, cattivo odore di fogna e rischi per scooteristi e pedoni. Un problema che, secondo quanto riferito dall’assessore municipale Luciano Cavazzon, si trascina da almeno due anni. La fuoriuscita di acqua maleodorante, visibile lungo la carreggiata e ai piedi di un muraglione, rende il manto stradale scivoloso, aumentando il pericolo soprattutto per chi viaggia su due ruote. A preoccupare i residenti è anche l’odore persistente, destinato a peggiorare con l’arrivo della stagione estiva.

Le cause: rete fognaria pubblica - Inizialmente si era ipotizzato che la perdita provenisse da scarichi privati di alcuni condomìni tra via Rigola e via Barbareschi, situate a monte rispetto a via Cantore. Tuttavia, dopo approfondimenti tecnici e verifiche sulle cartografie storiche, il Comune ha stabilito che si tratta di una rete fognaria pubblica. Determinante è stata una relazione della direzione competente, datata 12 febbraio 2026, che ricostruisce la presenza di una rete bianca e una rete nera confluenti in una grande vasca all’incrocio tra via Rigola e via Barbareschi. Da lì partirebbe la condotta mista che presenta l’ammaloramento nell’ultimo tratto a valle.

Intimazione a Ireti - Alla luce di queste verifiche, il Comune ha intimato a Ireti, gestore delle reti bianche, nere e miste cittadine, di intervenire con urgenza per il ripristino della condotta danneggiata. Al momento, però, non sarebbero ancora arrivate risposte definitive sui tempi dell’intervento. L’amministrazione municipale assicura di sollecitare costantemente il gestore, sottolineando come la situazione stia diventando “abbastanza insostenibile”, sia sotto il profilo igienico sia per la sicurezza stradale. L’auspicio è che i lavori possano partire al più presto, prima che il caldo estivo renda ancora più pesante la convivenza con i miasmi e con un problema che, da troppo tempo, grava sui residenti della zona.

